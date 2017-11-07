Sunday Storm Update - 7 Confirmed Tornadoes

The National Weather Service has completed their surveys and concluded that 7 tornadoes touched down in Northwest Ohio on Sunday. The damage to Findlay, Archbold and Wauseon were from straight line winds.
...STRAIGHT LINE WIND DAMAGE CONFIRMED NEAR FINDLAY IN HANCOCK
COUNTY OHIO...
LOCATION...FINDLAY IN HANCOCK COUNTY OHIO
DATE...NOVEMBER 5, 2017
ESTIMATED TIME...4:05 PM EST
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...80-90 MPH
FATALITIES...0
INJURIES...0
..TORNADO CONFIRMED NEAR FITCHVILLE IN HURON COUNTY OHIO
LOCATION...FITCHVILLE IN HURON COUNTY OHIO
DATE...NOVEMBER 05, 2017
ESTIMATED TIME...5:10 PM EST
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF-0
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...85
MPH MAXIMUM PATH WIDTH...275 YARDS
PATH LENGTH...3.3 MILES
FATALITIES...0
INJURIES...0
..TORNADO CONFIRMED WEST OF STEUBEN IN HURON COUNTY OHIO
LOCATION...1 W STEUBEN IN HURON COUNTY OHIO
DATE...NOVEMBER 5, 2017
ESTIMATED TIME...5:02 PM EST
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF-1
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...105 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH...150 YARDS
PATH LENGTH...0.21 MILES
FATALITIES...0
INJURIES...0
..TORNADO CONFIRMED NEAR WEST LODI IN SENECA COUNTY OHIO
LOCATION...WEST LODI IN SENECA COUNTY OHIO
DATE...NOVEMBER 5, 2017
ESTIMATED TIME...4:58 PM EST
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF-1
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...105 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH...180 YARDS
PATH LENGTH...0.45 MILES
FATALITIES...0
INJURIES...0
...TORNADO CONFIRMED NORTHEAST OF REPUBLIC IN SENECA COUNTY
OHIO...
LOCATION...5 NNE REPUBLIC IN SENECA COUNTY OHIO
DATE...NOVEMBER 5, 2017
ESTIMATED TIME...4:54 PM EST
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF-2
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...110 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH...225 YARDS
PATH LENGTH...0.61 MILES
FATALITIES...0
INJURIES...0
..TORNADO CONFIRMED IN GALION IN CRAWFORD COUNTY OHIO
LOCATION...GALION IN CRAWFORD COUNTY OHIO
DATE...11/05/2017
ESTIMATED TIME...500 PM EST
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF2
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...115 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH...200 YARDS
PATH LENGTH...1.1 MILES
* FATALITIES...0
* INJURIES...0
...TORNADO CONFIRMED NEAR 1 ESE BLOOMINGVILLE IN ERIE COUNTY
OHIO...
LOCATION...1 ESE BLOOMINGVILLE IN ERIE COUNTY OHIO
DATE...NOVEMBER 5 2017
ESTIMATED TIME...242 PM EST
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF1
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...100 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH...50 YARDS
PATH LENGTH...1.24 MILES
* FATALITIES...0
* INJURIES...0
...TORNADO CONFIRMED 6.5 MILES NE OF CLYDE IN SANDUSKY COUNTY
OHIO...
LOCATION...6.5 MILES NE OF CLYDE IN SANDUSKY COUNTY OHIO
DATE...NOVEMBER 5 2017
ESTIMATED TIME...223 PM EST
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF1
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...90-100 MPH
MAXIMUM PATH WIDTH...50 YARDS
PATH LENGTH...1.3 MILES
* FATALITIES...0
* INJURIES...0
WTOL
(419) 248-1111EEO Report Closed Captioning
WUPW
(419) 248-1111EEO Report Closed Captioning
730 North Summit Street
Toledo, OH 43604
(419) 248-1111
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