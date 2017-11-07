Sunday Storm Update - 7 Confirmed Tornadoes - News, Weather, Sports, Toledo, OH

Sunday Storm Update - 7 Confirmed Tornadoes

The National Weather Service has completed their surveys and concluded that 7 tornadoes touched down in Northwest Ohio on Sunday. The damage to Findlay, Archbold and Wauseon were from straight line winds. 

...STRAIGHT LINE WIND DAMAGE CONFIRMED NEAR FINDLAY IN HANCOCK  
COUNTY OHIO...  
 
LOCATION...FINDLAY IN HANCOCK COUNTY OHIO  
DATE...NOVEMBER 5, 2017  
ESTIMATED TIME...4:05 PM EST  
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...80-90 MPH  
FATALITIES...0  
INJURIES...0  

..TORNADO CONFIRMED NEAR FITCHVILLE IN HURON COUNTY OHIO  
 
LOCATION...FITCHVILLE IN HURON COUNTY OHIO  
DATE...NOVEMBER 05, 2017  
ESTIMATED TIME...5:10 PM EST  
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF-0  
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...85  
MPH MAXIMUM PATH WIDTH...275 YARDS  
PATH LENGTH...3.3 MILES  
FATALITIES...0  
INJURIES...0

..TORNADO CONFIRMED WEST OF STEUBEN IN HURON COUNTY OHIO  
 
LOCATION...1 W STEUBEN IN HURON COUNTY OHIO  
DATE...NOVEMBER 5, 2017  
ESTIMATED TIME...5:02 PM EST  
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF-1  
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...105 MPH  
MAXIMUM PATH WIDTH...150 YARDS  
PATH LENGTH...0.21 MILES  
FATALITIES...0  
INJURIES...0  

..TORNADO CONFIRMED NEAR WEST LODI IN SENECA COUNTY OHIO  
 
LOCATION...WEST LODI IN SENECA COUNTY OHIO  
DATE...NOVEMBER 5, 2017  
ESTIMATED TIME...4:58 PM EST  
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF-1  
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...105 MPH  
MAXIMUM PATH WIDTH...180 YARDS  
PATH LENGTH...0.45 MILES  
FATALITIES...0  
INJURIES...0  

...TORNADO CONFIRMED NORTHEAST OF REPUBLIC IN SENECA COUNTY  
OHIO...  
 
LOCATION...5 NNE REPUBLIC IN SENECA COUNTY OHIO  
DATE...NOVEMBER 5, 2017  
ESTIMATED TIME...4:54 PM EST  
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF-2  
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...110 MPH  
MAXIMUM PATH WIDTH...225 YARDS  
PATH LENGTH...0.61 MILES  
FATALITIES...0  
INJURIES...0 

..TORNADO CONFIRMED IN GALION IN CRAWFORD COUNTY OHIO  
 
LOCATION...GALION IN CRAWFORD COUNTY OHIO  
DATE...11/05/2017  
ESTIMATED TIME...500 PM EST  
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF2  
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...115 MPH  
MAXIMUM PATH WIDTH...200 YARDS  
PATH LENGTH...1.1 MILES  
* FATALITIES...0  
* INJURIES...0   

...TORNADO CONFIRMED NEAR 1 ESE BLOOMINGVILLE IN ERIE COUNTY  
OHIO...  
 
LOCATION...1 ESE BLOOMINGVILLE IN ERIE COUNTY OHIO  
DATE...NOVEMBER 5 2017  
ESTIMATED TIME...242 PM EST  
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF1  
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...100 MPH  
MAXIMUM PATH WIDTH...50 YARDS  
PATH LENGTH...1.24 MILES  
* FATALITIES...0  
* INJURIES...0  

...TORNADO CONFIRMED 6.5 MILES NE OF CLYDE IN SANDUSKY COUNTY  
OHIO...  
 
LOCATION...6.5 MILES NE OF CLYDE IN SANDUSKY COUNTY OHIO  
DATE...NOVEMBER 5 2017  
ESTIMATED TIME...223 PM EST  
MAXIMUM EF-SCALE RATING...EF1  
ESTIMATED MAXIMUM WIND SPEED...90-100 MPH  
MAXIMUM PATH WIDTH...50 YARDS  
PATH LENGTH...1.3 MILES  
* FATALITIES...0  
* INJURIES...0  

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